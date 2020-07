Spende in Wassenberg : Neuer Schulungsraum für die Flüchtlingsunterkunft

Irmgard Stieding vom Flüchtlingsnetzwerk mit einer Schülerin – sie kann den Deutschunterricht jetzt mit PC-Unterstützung anbieten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Das Übergangswohnheim in Wassenberg hat dank eines Spendenaufrufs des Flüchtlingsnetzwerks einen neuen PC-Schulungsraum einrichten können.

Fast vier Monate ist es her, dass das Flüchtlingsnetzwerk Wassenberg einen Spendenaufruf startete, um den rund 100 Bewohnern in der Unterkunft am Ossenbrucher Weg einen Zugang zu Computern und zum Internet zur Verfügung zu stellen. Dank privater Spenden von Georg Zimmert und Uli Dohmen nahm das Netzwerk acht gebrauchte Laptops und fünf PCs in Empfang, wodurch auch ein PC-Schulungsraum in dem Übergangswohnheim eingerichtet werden konnte.. Die Spender löschten die alten Daten und spielten Schreib- und Rechenprogramme neu auf, wodurch auch ein PC-Schulungsraum in dem Übergangswohnheim eingerichtet werden konnte.

Die Computer sollen zum einen den Deutschunterricht digital unterstützen, der seit mehr als sechs Jahren immer samstags stattfindet. „Wir können nun Fachbücher herunterladen und zum Arbeiten nutzen, und auch die Einstufungstests werden am PC einfacher durchzuführen sein“, sagte Irmgard Stieding, die das Flüchtlingsnetzwerk leitet und den Deutschunterricht koordiniert. Die Lerngruppen seien zwar durch die vermehrten Angebote der Volkshochschule und nun die Corona-Pandemie kleiner geworden, aber dadurch nicht minder heterogen. „Wir bewegen uns zur Zeit vor allem auf den Sprachniveaus von A1 bis B2“, erklärte Stieding. Durch die zusätzlichen Angebote am PC erhofft sie sich, den Unterricht noch individueller auf die Schüler zuschneiden zu können und die Lernerfolge zu mehren.

Zum anderen sollen aber auch die Alltagsbelange der Bewohner unterstützt werden. Dazu gehören Bewerbungen und Kündigungen, aber auch Vorbereitungen auf die Führerscheinprüfung und sonstige Internetrecherchen. „Die Leute sind motiviert und wollen sich in die Arbeitswelt einbringen, der Bedarf ist also definitiv da. Nun muss sich nur noch herumsprechen, dass alle willkommen sind, das Angebot wahrzunehmen – die Bewohner der Unterkunft genauso wie die Flüchtlinge, die nicht hier leben“, führte Stieding aus. Der PC-Schulungsraum sei zwar noch nicht vollständig, so fehle beispielsweise noch ein dringend benötigter Drucker, aber dennoch sei das vor zwei Wochen neu aufgebaute multimediale Angebot ein deutlicher und attraktiver Gewinn.