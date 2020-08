Open Air im Wassenberger Parkbad : Sommerkino startet mit ausverkaufter Premiere

Auf Liegestühlen können jeweils 200 Personen die Filme anschauen. Foto: Jürgen Laaser

Wassenberg Die Premiere „Bohemian Rhapsody“ ist schon ausverkaft, doch es folgen noch sieben andere Kinoabende. Am 6. August startet das Sommerkino auf der Wiese am Wassenberger Parkbad. Die Zuschauer können es sich in Liegestühlen bequem machen.

Das erste Wassenberger Sommerkino-Open-Air-Event startet am Donnerstag, 6. August – bei bestem Wetter. „Und bereits jetzt wurden mit über 900 Tickets mehr Karten verkauft als erwartet“, so Kulturmanager Jürgen Laaser.

Der Film zum Start der Eventreihe, „Bohemian Rhapsody“ ist mit 200 bestellten Tickets bereits ausverkauft, für die anderen sieben Filme gibt es noch Tickets im Online-Vorverkauf. Die Kunst- Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH lädt im August zu acht Kinoabenden unter freiem Sternenhimmel ein. Auf der Wiese am Parkbad liegen die Besucher in 200 eigens für dieses Event bestellten Holzliegestühlen. Kopfkissen und Decken (zum Zudecken) dürfen mitgebracht werden.

Die Zeit bis zum Filmstart (bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr) kann man sich bei Popcorn, Snacks und kühlen Getränken vertreiben. Kulturmanager Laaser verspricht ein breites Sepktrum: „Beim Film-Programm, das gemeinsam mit dem Birgelener Elmar Schulte, Betreiber des Gloria-Kinos in Erkelenz, ausgesucht wurde, ist für jeden Geschmack etwas dabei: Herzschmerz, Komödie, Drama, Action, Musik, Animation.“ Der Katzemer Dirk Schmitz sorgt dabei mit seiner Firma Moviescreens für die Technik und die knapp 60 Quadratmeter große Leinwand.

Gezeigt werden (jeweils ab 21.30 Uhr: Freitag, 7. August, Night Life,

Samstag, 8. August, Der Junge muss an die frische Luft, Sonntag, 9. August, Onward, Donnerstag, 13. August, A star is born, Freitag, 14. August, Joker, Samstag, 15. August, Das perfekte Geheimnis, Sonntag, 16. August, Knives Out.

Die durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH und die NEW subventionierten Tickets gibt es für 9,90 Euro nur online unter www.sommerkino-wassenberg.de oder www.gloria-erkelenz.de als print@home-Tickets zum Ausdrucken. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Bei Regen können die Karten jeweils bis eine Stunde vor den Filmstarts online wieder storniert werden. Die Tickets werden beim Einlass (jeweils ab 20 Uhr) gescannt, die Plätze werden paarweise oder in Freundes- und Familiengruppen zugewiesen, unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln.

(gala)