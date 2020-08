Schwimmbad Wassenberg : Parkbad rechnet mit starken Einbußen

Wassenberg Erst seit Anfang der Sommerferien hat das Wassenberger Parkbad nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Die gute Wirtschaftsbilanz des Bades wird sich zwangsläufig eintrüben. Mehr als 80 Badegäste gleichzeitig dürfen derzeit nicht ins Bad.

In den vergangenen Jahren stand das Wassenberger Parkbad wirtschaftlich vergleichsweise hervorrangend da. „Rund 50 Prozent Kostendeckung, das ist ein sehr guter Wert“, resümiert Jürgen Oeben, Vertreter des Stadtbetriebs, jetzt beim Gespräch im Parkbad. Corona freilich wird das Ergebnis drücken, das ist ihm jetzt schon klar. Oeben vermutet, dass der Zuschuss künftig erheblich höher ausfallen muss. Mit etlichen 100.000 Euro Einbußen sei zu rechnen.

Kein Wunder: Bevölkerten vor Corona an Hochsommertagen 800 bis 1000 Leute das Bad mit Außenbecken und Liegewiese, dürfen sich derzeit nicht mehr als 80 Menschen in Bad und Außenbereich aufhalten, rund 60 können im großen Innenbecken schwimmen, 20 im Freibecken.

Plakataktion in Krefeld

Plakataktion in Krefeld : Frank Meyer warnt vor neuer Corona-Gefahr

Badleiter Lars Röder und sein Stellvertreter Christian Prott berichten, wie die Badleitung mit den Corona-Auflagen umgeht: Der Ticketautomat wird derzeit nicht genutzt, alle Besucher müssen ihr Ticket an der Kasse lösen, deren Personal Hygienehinweise gibt (die auch aushängen) und gegebenenfalls Stopp sagen muss, wenn das Bad nach Corona-Bestimmungen „voll“ ist. Auf Online-Anmeldung oder Zeit-Tickets hat das Parkbad verzichtet: Die Organisation wäre zu aufwendig und teuer geworden und personell kaum zu stemmen, heißt es.

Seit Corona gibt es auch eine Mittagspause von 12 bis 14 Uhr, in der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten fällig werden. Dass nur je zwei Personen in die Dusche können und bis zur Umkleide Maskenpflicht gilt, war für viele Besucher anfangs gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile muss man den Stammgästen keine Regeln mehr erklären. Die kommen vor allem in den Morgenstunden und müssen meist auch keine „Überfüllung“ fürchten.