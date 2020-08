Initiative in Wassenberg : Bücher zum Mitnehmen im Parkbad-Foyer

Initiative in Wassenberg

Herbert Zantis (r.) und Wilfried Kremers am Regal. Foto: Jürgen Laaser

Wassenberg Ein neues Angebot für Wohnmobilisten und interessierte Bürger. Im Foyer des Parkbades gibt es nun ein Bücherregal. Alle Literatur-Genres sind dort vertreten. Die Idee dazu hatten Wilfried Kremers und Herbert Zantis.

Die beiden bekannten Wassenberger Wilfried Kremers und Herbert Zantis hatten die Idee und bestückten jetzt das Regal zunächst mit Büchern ausschließlich aus eigenem Besitz. Die Palette reicht dabei vom Kochbuch, über Lyrik bis hin zum Unterhaltungsroman, anspruchsvoller Weltliteratur und dem politischen Sachbuch. „Jeder kann gut erhaltene Bücher einstellen, die er nicht mehr zu Hause behalten will, das Genre ist egal“, sagt Herbert Zantis, der seit rund fünf Jahrzehnten in Wassenberg lebende frühere Kulturamtsleiter der Stdat Aachen. Im kulturellen Leben Wassenbergs, aber auch in der Flüchtlingsinitiative hat sich der 76-Jährige engagiert.