Ortsumgehung Wassenberg : B221n-Freigabe Ende des Jahres im Visier

Baustelle der künftigen Umgehung B221n Wassenberg bei Myhl mit Blickrichtung nach Orsbeck (L117). Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Trotz relativer Ferienruhe auf der Straßenbaustelle kommen die Arbeiten voran. Letzte Arbeiten an Unterführungen. Der anvisierte Eröffnungstermin der B221n-Ortsumgehung Wassenberg Ende dieses Jahres bleibt aktuell.

Dort, wo das Asphaltband für die künftige Bundesstraße 221neu für Autofahrer augenfällig wird, am Knotenpunkt L19/Erkelenzer Straße zwischen Gerderath und Myhl, tut sich derzeit zwar wenig wegen der Betriebsferien einiger Firmen. Dennoch ruht die Arbeit nicht, wie Markus Reul, zuständiger Projektleiter von „Straßen.NRW“, betont.

Letzte Arbeiten laufen derzeit an den Unterführungen des Waldwegs und der ehemaligen Bahntrasse zwischen der K9/Altmyhler Straße und dem Ende der Umgehung an der L117. Alle anderen sieben Brückenbauten sind fertig. Wichtig für Naturfreunde: Zwischen beiden oben genannten Brücken wird die Errichtung von rund vier Meter hohen Wänden aus Stahl-Beton-Fertigteilen vorbereitet, nicht etwa gedacht als Lärmschutz, sondern als Leitelement (so genannte Überflughilfe) für die in den angrenzenden Waldbereichen heimischen Fledermäuse. Warum so hoch? Nun, die Tiere sollen zu möglichst hohem Fliegen angeregt werden, um nicht mit Fahrzeugen auf der neuen Umgehungsstraße zu kollidieren, erklärt Reul. Und an der Überführung K9 mussten Böschungsarbeiten im Sommer erst mal warten, weil die Schwalbenbrut nicht gestört werden darf.

Info B221n-Pläne seit den 1970er Jahren Planungsgeschichte Erste Planungen für die Entlastung des Wassenberger Ortskerns durch einen Neubau der die Stadt durchschneidenden Bundesstraße als Umgehung stammen aus der 1970er Jahren. Für Verzögerungen sorgte dabei unter anderem ein Streit um den Trassenverlauf, der ursprünglich auch Hückelhovener Gebiet anschneiden sollte – zum Missfallen der Stadt. 2009 begann das Planverfahren für die aktuelle Trasse.

In diesen Tagen geht der Trassenbau zwischen Myhl und der Landstraße 117 weiter. Die Aufträge für die Straßenausstattung, also Markierung, Beschilderung, Schutzplanken etc., seien bereits vergeben, erste Arbeiten stünden kurz bevor, erläutert Reul. Und: „Wir rechnen weiterhin mit einer Verkehrsfreigabe der Umgehung zum Ende dieses Jahres.“

Bleibt es dabei, würde der Bau genau ein Jahr länger dauern als beim symbolischen ersten Spatenstich am 7. Dezember 2015 vorausgesagt. Schwierige, nicht einkalkulierte Bodenverhältnisse hatten für Verzögerungen gesorgt und auch die Kostenrechnung des Straßenbauprojektes um rund zwei Millionen Euro in die Höhe getrieben – auf nun 32 Millionen Euro. Während die Trasse bis zur Altmyhler Straße in Tieflage verläuft, steigt sie dann schrittweise an, um später höhengleich auf den (vorläufigen) Endpunkt L117 zu treffen.

Seit rund anderthalb Jahren ist der erste Bauabschnitt von der Friedrich-List-Allee in Wildenrath bis zu der mit zwei Kreisverkehren verbundenen Überführung zwischen Gerderath und Myhl (L19/Erkelenzer Straße) fertig, vier Brückenbauwerke umfasst dieses obere Teilstück.