Ortsring Ophoven räumt auf Wenn Autoreifen und Co. achtlos weggeworfen werden

Immer ist der Frühling die Jahreszeit, in der der unschöne Unrat der Wintermonate zum Vorschein kommt. Das ist in Ophoven dann auch immer wieder die Zeit für den innerörtlichen und vor allem gemeinsamen Frühjahrsputz. Hierzu hatten Stefan Woltery, der Vorsitzende des Ophovener Ortsringes, und Ortsvorsteher Ingo Caron vor einiger Zeit alle Bewohnerinnen und Bewohner des schönen Ophovens im Vorfeld herzlich eingeladen. Mit vereinten Kräften nahmen sich die Ophovenerinnen und Ophovener ihren Wohnort vor und diesen buchstäblich „in die Zange“, berichtete so auch Ingo Caron, als er auf die insgesamt sehr erfolgreiche Aktion zurückblickte. Denn: Ein solches Vorhaben sorgt nicht nur für ein sauberes Umfeld, es sorgt auch für viel mehr Zusammenhalt.