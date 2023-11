Tickets ab sofort im Vorverkauf Onair kommt mit „Joy to the World“ nach Wassenberg

In einer Welt, in der Harmonie vor allem zwischenmenschlich so wichtig ist wie nie, feiert die A-Cappella-Formation Onair in Wassenberg nach ihrem sensationellen Erfolg im vergangenen Jahr an gleicher Stelle, nämlich im Forum der Betty-Reis Gesamtschule, die vielen Facetten der Vorweihnachtszeit, beleuchtet die dunklen, nachdenklichen Aspekte und wird auch laut, wenn es gilt, Haltung zu beziehen.