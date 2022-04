Heike Simons aus Wassenberg : Den „sozialen Neustart“ angepeilt

Wassennberg Heike Simons will am 15. Mai für die SPD im Nordkreis Heinsberg ein Direktmandat holen. Warum sie auch im traditionell schwarz geprägten Erkelenzer Land positiv gestimmt ist.

Heike Simons ist das, was man gemeinhin eine rheinische Frohnatur nennt: bodenständig, direkt, meinungsstark. Eigenschaften, auf die sie großen Wert legt und von denen sie hofft, dass sie auch dem Wahlkampf zuträglich sein werden. Der läuft mittlerweile auf Hochtouren, Termin reiht sich an Termin, tagein, tagaus. Die gebürtige Wassenbergerin ist ständig unterwegs, um die Menschen von sich zu überzeugen. Sie sagt: „Ich bin ein sehr authentischer Mensch, habe eine eigene Meinung, lasse mich aber auch gerne von anderen Meinungen überzeugen.“

Zum ersten Mal in ihrer politischen Karriere bewirbt sich die 50-jährige Sozialdemokratin um einen Sitz im Düsseldorfer Landtag. Ob ihre Hoffnungen, für den Nordkreis ins NRW-Parlament einziehen zu können, begründet sind, wird sich erst am Wahltag, 15. Mai, offenbaren. Klar ist: Der Kreis Heinsberg ist traditional schwarz gefärbt, das von der SPD-Frau angepeilte Direktmandat daher ein ehrgeiziges Ziel, auch wenn die SPD auf Landesebene gerade im Aufwind ist. Auf der Landesliste steht sie lediglich auf Rang 100. Andrea Reh, die SPD-Kandidaten für den Südkreis, belegt hingegen einen aussichtsreichen 18. Platz.

Für Heike Simons ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ganz im Gegenteil: Die Landtagswahl sei immer auch eine Personenwahl, sagt sie. Hinzu kämen die guten Umfragewerte für die SPD. Der Partei gehört sei seit 1989 an, war anfangs bei den Jusos aktiv, später dann Vorsitzende der SPD-Fraktion und des Bauausschusses im Wassenberger Stadtrat sowie sachkundige Bürgerin im Kreistag und stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD.

Seit 2017 leitet die examinierte Altenpflegerin den Sozialen Dienst in einem Altenpflegeheim, daher ist das bestehende Pflegesystem und vor allem dessen Verbesserung eines ihrer Hauptthemen. „Was mir sehr am Herzen liegt, sind faire, tarifgebundene Löhne und generell bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte“, sagt sie. „In keiner anderen Branche würden die Leute das mit sich machen lassen.“ Ärgerlich findet sie es, „wenn Menschen Gesetze machen, die noch nie ein Pflegeheim von innen gesehen haben“.

Heike Simons will sich für einen „sozialen Neustart“ einsetzen, der sich unter anderem auch durch bezahlbaren Wohnraum für Familien und die Stärkung von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften erzielen lasse. Bis 2030 würden 11.000 Wohnungen im Kreis Heinsberg fehlen, wenn die Politik nicht gegensteuere, so Simons. Bei erneuerbaren Energien und Klimaneutralität vertraut sie nicht auf selbstregulierende Kräfte, sondern hält zum Beispiel eine Solardachpflicht für sinnvoll, sofern es auch eine Förderung für Haushalte gebe. Hier hinke NRW noch hinterher. Ökologischer Fortschritt müsse in jedem Fall gesellschaftspolitisch verträglich gestaltet werden.