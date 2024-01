Klaus Noack zeigt in Wassenberg besondere Werke „Leckerbissen“ der kalorienarmen Art

Weihnachten ist ja die Hoch-Zeit der kalorienschwangeren Leckerbissen aller Art – rund fünf Wochen nach Weihnachten ist die Top-Zeit für Leckerbissen der kalorienfreien Art gekommen, nämlich rund 60 Künstlerwerke in der Galerie Noack am Alten Rathaus in Wassenberg an der Roermonder Straße. Die Ausstellung ist eine Wiederaufnahme der „Leckerbissen“-Ausstellung des Vorjahres und eine Anknüpfung an die erste namens „Appetizer“, Appetitanreger.