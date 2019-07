Musikevent am Gondelweiher : „Deine Cousine“ und „Rooftop“ erstmals in der Region

Stellten das Programm vor (v.l.): Silke Hugo (Restaurant Froschkönig), Patrick Beckers (NEW), Annika Schmitz und Jürgen Laaser (Kultur gGmbH). Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Wassenbergs NEW-Musiksommer präsentiert sich im 15. Jahr komprimiert auf einen Abend, aber mit zwei Spitzenbands.

Seit mittlerweile 15 Jahren zieht der NEW-Musiksommer in Wassenberg Freunde einer Musikparty mit zündenden Bands an. In diesem Jahr präsentiert sich das Event bei freiem Eintritt, das seit einigen Jahren auf dem Veranstaltungsgelände (Altes Freibad) beim Restaurant Froschkönig am Gondelweiher stattfindet, erstmals als Kooperation des Hauptsponsors NEW AG mit der jungen Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH.

Und zwar komprimiert auf einen Abend am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), aber dafür mit zwei Bands der Spitzenklasse, die zum ersten Mal in der Region zu hören sein werden. Wassenbergs in der Konzertorganisation versierter neuer Kulturmanager Jürgen Laaser hat die Verbindungen geknüpft und zeigte sich bei der Präsentation des Programms überglücklich über seinen „Fang“.

Mit der Hamburger Band „Deine Cousine“ kommt ein Shootingstar der Szene nach Wassenberg. Vor allem von Frontfrau Ina Bredehorn, die gerade erst mit Udo Lindenberg gemeinsam auf der Bühne des Kölner Lanxess-Arena stand und eine Woche nach dem Wassenberg-Auftritt beim bekannten Wacken-Festival aktiv sein wird, ist Laaser begeistert. „Ich habe die Band als Support bei einem Daniel-Wirtz-Konzert erlebt, das Publikum war hingerissen. Mittlerweile ist die Band nicht mehr so leicht zu buchen.“ Ihr Programm: „kompromissloser deutschsprachiger Rock, der das angestaubte Image dieser Musikrichtung mit einer verführerischen Leichtigkeit wegpustet“, verspricht der Veranstalter.

Auch die Band „Rooftop“, die ab 21.30 Uhr (bis ca. 11.30 Uhr) spielen wird, glänze mit ihrer „coolen Sängerin“ Sheila, wie Laaser ankündigt. „Rooftop ist keine Coverband von vielen. Viel eher eine Formation, die beweist, dass gute tanzbare Livemusik auch ohne ,I will survive’ oder ,Summer of 69’ auskommt.“ Die Musikfreunde erwarte eine überzeugende Bühnenshow mit Coverversionen von aktuellen Charthits etwa von Bruno Mars, Adele oder Ed Sheeran ebenso wie von Klassikern wie George Michael, Chaka Khan oder den Bee Gees.