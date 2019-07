NEW-Musiksommer in Wassenbreg : „Attacke“ auf dem alten Freibadgelände

Wassenberg Ina Bredehorn alias „Deine Cousine“ aus Hamburg begeisterte trotz der nasskalten Temperaturen beim NEW-Musiksommer auf dem ehemaligen Freibadgelände in Wassenberg.

Dabei steht „Attacke“ für ihr turbulentes Leben. Vor acht Jahren kündigte sie ihren Job als Industriemechanikermeisterin, ging aus der Provinz zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven in die Großstadt Hamburg. Ihr Ziel: von der Rockmusik, die ihr so viel bedeutet, leben zu können. Das Restaurant „Froschkönig“ hat an diesem Tag geschlossen und wird zur Künstlergarderobe umfunktioniert. Auf der Terrasse hockt Ina unter einem großen Sonnenschirm und erzählt, wovon die Lieder handeln, die sie in Wassenberg, das sie kurzerhand in „Wasserberg“ umbenennt, singt. Vom Nicht-erwachsen-werden-Wollen. Vom Gefühl, immer noch Kind zu sein, während Gleichaltrige schon anfangen, eigene Häuser zu bauen, immer noch nicht aus der Pubertät raus zu sein, wie sie schmunzelnd verrät. Nach und nach füllt sich trotz des anhaltenden Regens das Gelände. Bei freiem Eintritt wollen sich einige Musikfans das Deine-Cousine-Konzert und den Auftritt von „Rooftop“ nicht entgehen lassen. Organisator Jürgen Laaser von der Wassenberger Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbh kommt dazu, erzählt, wie er „Deine Cousine“ beim Daniel-Wirtz-Konzert im November in Köln kennenlernte, bei dem Ina und ihre Band – Bassist Daniel Otte, Florian Fleischer (Gitarre), Nando Schäfer am Schlagzeug – als Vorgruppe für Stimmung sorgten. „Ich muss sie kriegen für Wassenberg“ war Laasers erster Gedanke. „Wir waren uns schnell einig.“ Mit rund einer Viertelstunde Verspätung, weil immer noch Besucher eintreffen, tritt Musiksommer-Moderator Markus Peggen auf die Bühne. Im Namen des Energieversorgers NEW und der Stadt begrüßt er die Gäste. Nach Stationen in Geilenkirchen, Übach-Palenberg und Hückelhoven bilde die Veranstaltung in Wassenberg den Abschluss der beliebten Open-Air-Konzertreihe. Dann betritt Ina Bredehorn die Bühne. „Ich bin Deine Cousine, und ich bin heute extra aus Hamburg gekommen“, erklärt sie dem Wassenberger Publikum. Irgendwann hört der Regen auf, vereinzelt tanzen Konzertbesucher auf dem nassen Boden vor der Bühne. Die 33-Jährige mit den kurzen, blonden Haaren, die festes Ensemblemitglied ist in Udo Lindenbergs Panik-Orchester und regelmäßig mit ihm auf Tournee geht, hat ihr Publikum schnell im Griff. „Ich habe eine gute Nachricht. Wir haben richtig Bock. Erst dachten wir, es kommt keiner.“ Langer Applaus belohnt „Deine Cousine“ für den verregneten Auftritt.