Neujahrskonzert in Wassenberg Musikalische Vielfalt sorgt für Hochgenuss

Die Band Quod Libet ist besonders bekannt für ihre Interpretationen typischer Folk-Rock-Songs – auf dem Programm standen am Samstag dann Klassiker wie „Eye in the sky“ aus dem „Alan Parsons Project“, „Border Reiver“ von Mark Knopfler und „A Heart in New York“ von Simon and Garfunkel. Neun der insgesamt 21 Titel wurden von Band und Orchester gemeinsam einstudiert und am Nachmittag und Abend aufgeführt. Die Vereinigung aus klassischer Musik und Pop-Elementen sorgte für helle Begeisterung unter den Besucherinnen und Besuchern. Jürgen Laaser erklärte am Abend: „Schon nach der Aufführung heute Nachmittag gab es Standing Ovations.“ Auch am Abend bahnten sich ähnliche Beigeisterungsbekundungen an: Nach einigen Songs schien das Publikum kaum mehr mit dem Applaudieren aufhören zu wollen und das nicht ohne Grund – die liebevoll erarbeiteten und einstudierten Lieder gingen direkt ins Herz und die Mühe, die dahinter steckt, ließ sich durchaus erahnen.