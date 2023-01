Solina-Cello-Ensemble Neujahrskonzert in Wassenberg

Zum ersten Mal bittet Wassenberg zum Neujahrskonzert: Am Freitag, 6. Januar, findet ab 20 Uhr ein Klassik-Neujahrskonzert in der Burg Wassenberg statt. Das Konzert wird über die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH organisiert. Geschäftsführer Jürgen Laaser freut sich schon auf diese neue Veranstaltung, die das Veranstaltungsjahr 2023 offiziell in der Stadt eröffnet: „Es bedarf nicht immer eines großen Orchesters, um Filmmusik-Highlights anspruchsvoll erlebbar zu machen. Auch mit den drei Cellistinnen Katrin Banhierl, Jana Ludwig und Lisa Pokorny, dem Pianisten Michael Gundlach und tollen Arrangements ist das wunderbar möglich.“