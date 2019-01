Neujahrsempfang in Birgelen: Wie das Gemeindeleben Früchte tragen kann

Info

Ausstellung Vom 16. April bis zum 26. Mai bringen die Malteserjugend Wassenberg sowie die Malteser der Diözese Aachen in Kooperation mit der Pfarrei St. Marien die Ausstellung „Wer ist der Mann auf dem Tuch?“ in die Propsteikirche St. Georg. Ein Informationsabend findet statt am Dienstag, 15. Januar, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St. Georg Wassenberg-Unterstadt.

Musik Für den passenden Rahmen beim Neujahrsempfang sorgten das Trommler- und Pfeiferkorps sowie der Birgelener Musikverein Eintracht.