Neues Wohnkonzept aus Wassenberg : Vom Container zur Wohneinheit

Wassenberg Das Wassenberger Start-up-Unternehmen Containerwerk stellt Wohnraum-Alternativen aus Recycling-Materialien her. Das Produkt ist stark nachgefragt. Auch die Bundesregierung hat schon Interesse bekundet. Man ist überzeugt: Wohnkonzepte ändern sich.

Mit Beulen und anderen Beschädigungen kommen die ausgedienten Container-Rohlinge aus großen Versteigerungen in Wassenberg an, werden hier wieder auf Vordermann gebracht und mit einem hochwertigen „Innenleben“ ausgestattet. Etwa zehn Zentimeter ist die spezielle Isolierschicht dick. Auf 26 Quadratmetern Wohnfläche werden die Anschlüsse für Bad und Küche gelegt, um die bewohnbaren Container dann mit Möbeln und sanitären Einrichtungen auszustatten. Je nach Bedarf lassen sich mehrere Module miteinander verbinden. „Auch als Studentenwohnung geradezu ideal“, sagt Containerwerk-Chef Mallinovski überzeugt. Er geht davon aus, dass sich Wohnkonzepte im Laufe der Zeit stark verändern werden. Ein Haus werde heutzutage nicht mehr auf Lebenszeit gekauft. „Bei unserem Produkt handelt es sich um keine Immobilie, sondern um eine Mobilie“, betont er. Auf dem Firmengelände in Wassenberg steht ein Muster-Containerhaus zur Besichtigung. An Privatpersonen wird jedoch noch nicht geliefert. „Das kann sich aber schon bald ändern.“