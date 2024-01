„Hilf mit deiner Stimme“ Wassenberger Gospelchor mit neuem Projekt

Die nächsten Konzerte des Gospel-Charity-Projects und seinem 120 Mitglieder starken Chor „Joy & Peace“ sind am Sonntag 7. Januar, 17 Uhr, in der Festhalle Viersen, am Sonntag, 25. Februar, 17 Uhr, in der Festhalle Heinsberg-Oberbruch und am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, in der Citykirche in Aachen geplant und vorgesehen. Aufgeführt wird das Gospel-Musical „Messiah“.