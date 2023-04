Weihnachtsmarktkonzept Neuer Adventszauber für Wassenberg

Auch im Frühling kann man schon mal an die besinnliche Weihnachtszeit denken. Insbesondere, wenn es Planung bedarf. So geschieht es aktuell in Wassenberg. Der Gewerbeverein und die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH gestalten ein neues Weihnachtsmarktkonzept und lassen den „Wassenberger Adventszauber“ entstehen.