Neue Mobilfunkstation in Wassenberg Vodafone schließt Funklöcher

Im Infrastrukturprojekt „Mobilfunk für den Landkreis Heinsberg“ hat Vodafone in Wassenberg an der Keltenstraße eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. „Insgesamt 4000 Einwohner und Gäste wurden durch den Bau des neuen Standortes erstmals an die mobile Datenautobahn von Vodafone angeschlossen“, teilt das Unternehmen mit.