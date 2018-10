Neubau des Myhler Feuerwehrgerätehauses ist bald fertig

Myhl Die Zeiten des Dauerprovisoriums sind vorbei. Ende Oktober soll die Löschgruppe Myhl den Neubau an der Schulstraße beziehen. Weiteres Projekt: Sporthallensanierung in Wassenberg.

Seit längerem schon wurde der Betrieb des Feuerwehrhauses an der Ecke Erkelenzer Straße (B221)/St.-Johannes-Straße in Myhl nur geduldet, vorbehaltlich des geplanten Neubaus. Denn das vor vielen Jahren um- und angebaute ursprüngliche Wohnhaus, das zeitweise auch ein Polizeinbüro beherbergte, bot beengteste Verhältnisse für Fahrzeuge, Gerätschaften und Wehrleute. Ein Fahrzeug muss draußen stehen, weil die Enge der Halle drei Stellplätze nicht zulässt, Umkleidemöglichkeiten und Sanitärbereich hielten den regelmäßigen Begutachtungen durch die Unfallkasse schon lange nicht mehr stand. Sie hielt still, weil der aktualisierte Brandschutzbedarfsplan dem Neubau des Myhler Feuerwehrgerätehauses an der Schulstraße hohe Priorität zumaß.

Anfang des Jahres war Baubeginn, jetzt ist das schwarz verklinkerte und mit roten Tür- und Fenstersprossen sowie einer silberfarbenen Aluwelle unter dem Flachdach akzentuierte Nutzgebäude fertig. Drinnen fehlt noch die „Möblierung“, die Fußbodenheizung (Wärmepumpe) muss noch angeworfen werden, ansonsten ist das Gebäude bezugsfertig. Gearbeitet wird in diesen spätsommerlichen Herbsttagen noch am Außenbereich, die Zufahrt zur 180 Quadratmeter großen Halle für drei Fahrzeuge zeigt sich noch als Sandpiste, ebenso der Parkplatzbereich für die Wehrleute. Ein Teil des früher insgesamt als Parkplatz genutzten Bereichs an der Schulstraße unterhalb der heute als Kindergarten und Heimatmuseum genutzten alten Schule bleibt auch weiter fürs allgemeine Parken erhalten, betont Hermann-Josef Limburg, Architekt in der Stadtverwaltung, der den Bau konzipierte und betreut. Auch die im Herbst vergangenen Jahres eingeweihte Erweiterung des Wassenberger Feuerwehrhauses an der Stadtverwaltung lag federführend in Limburgs Händen.