Neubau der Regenrückhalteanlage im Wassenberger Judenbruch

Ein Erholungsbereich ist das Obere Wassenberger Judenbruch in diesen Wochen ganz und gar nicht. Der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens an Haus Holland zeigt sich als Großbaustelle, deren Ende nun aber absehbar ist. Die Arbeiten an den 45 Zentimeter dicken Seitenwänden des Beckens laufen auf Hochtouren, die Bodenplatte ist bereits gegossen. Beim Blick ins große „Loch“ gemeinsam mit Projektleiter Walter Horres vom federführenden Wasser- und Bodenverband Eifel-Rur (WVER) zeigt sich die zur Oberstadt hin liegende Wand des Beckens, sieben Meter hoch, bereits fertig in Beton gegossen und von der Verschalung befreit.