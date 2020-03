Sporthalle und Gesamtschule : Noch liegen Um- und Neubauten im Plan

Wassenberg Kein Stillstand herrscht bislang, trotz Corona-Krise, bei zwei größeren Bauprojekten der Stadt Wassenberg: dem Umbau der mittlerweile entkernten Sporthalle Bergstraße und dem Neubau an der Betty-Reis-Gesamtschule.

Wer dieser Tage die Bergstraße entlang spazierte, konnte den Eindruck gewinnen, die Altsporthalle werde komplett abgerissen. Der bisherige Umkleidenanbau ist verschwunden und gibt den Blick in den Innenraum frei. Doch der Teilabriss war nur die Vorbereitung auf den neuen Anbau, den die Halle bekommt, informiert Hermann-Josef Limburg, Architekt in der Stadtverwaltung. In rund zwei Wochen sollen die Bauarbeiten für den Anbau (mit Aufzug) in Hallenhöhe beginnen, der im Erdgeschoss ein Foyer, Umkleiden und Sanitärbereich umfassen wird, im Obergeschoss eine Tribünenanlage für 120 Personen, einen Mehrzweckraum, der bei Veranstaltungen auch für Bewirtung genutzt werden kann, sowie eine Teeküche, Technikraum und einen unterteilbaren Fitnessraum. Auch Bereiche für den Hallensprecher und rollstuhlfahrende Besucher an der Tribüne sind geplant.