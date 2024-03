Im Naturpark-Tor Wassenberg eröffnet Vielfalt erhalten mit Saatgutbibliothek

Jede Menge nützliche Informationen konnten die Gäste zudem aus dem Vortrag von Markus Schink, einem Stellvertreter des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, mitnehmen. Der Experte nahm seine Zuhörer und Zuhörerinnen mit in die Geschichte der Nutzpflanzensorten. Besonders durch die Industrialisierung der Landwirtschaft seien viele Pflanzenarten verloren gegangen. In der industriellen Lebensmittelproduktion werde besonders auf die Optik der Naturgewächse geachtet, der Geschmack und die Ernährungsqualität seien heutzutage besonders in den Produkten, die in Supermärkten zu finden sind, zweitrangig. Traditionelle Sorten, die in heimischen Nutzgärten zu finden sind, seien dahingegen häufig anpassungsfähiger und nicht so monoton in Hinblick auf ihre Genetik. Besonders wichtig sei es, darauf zu achten samenfeste Sorten zur Sammlung beizutragen, da sich diese zuverlässig, ohne dass sie ihre Eigenschaften verlieren, vermehren lassen. Der Experte hatte einige nützliche Tipps dabei, die den Besucherinnen und Besucher die Gartenarbeit erleichtern sollten. Er riet vor allem nicht zu viele Sorten zum Anfang anzubauen und sich auf einige wenige zu konzentrieren, um die bestmöglichen Erträge zu erzielen.