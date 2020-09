Ophovener Seenplatte : Neue Abgrabungsfirma nimmt Arbeit bei Ophoven auf

Wassenberg Die Nassabgrabung „Ophovener Seenplatte“ liegt seit kurzem in Händen der Hülskens GmbH & Co. KG aus Wesel. Die Verwaltung legt Wert darauf, dass auch örtliche Unternehmen Material von dort beziehen können.

Als mittelständisches Traditionsunternehmen bezeichnet sich die 1905 gegründete Firma Hülskens aus Wesel, die kürzlich als neues Abgrabungsunternehmen an der Ophovener Seenplatte aktiv wurde. Über ein Vorstellungsgespräch des Unternehmens im Wassenberger Rathaus informierte die Verwaltung jetzt die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses, nachdem es viele Fragen gegeben hatte, wie es denn nun in Ophoven weitergehe.

Hülskens gehöre zu den marktführenden Unternehmen bei der Gewinnung und Aufbereitung oberflächennaher mineralischer Stoffe. Die Firma betone, dass sie bei Kies- und Sandabgrabungen neben der Zufriedenheit der Kunden immer auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt im Blick habe. So gründeten die Gesellschafterfamilien 1987 die Hülskens Stiftung für Natur und Landschaftspflege und unterstützen damit seit 30 Jahren Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft am Niederrhein.

Hülskens hat die bisher in Ophoven aktive GMG Grundbesitz GmbH & Co. KG übernommen, ebenso wie das Auskiesungsrecht der Firma Jansen auf den Grundstücken in Forst. Die Firma erläuterte beim Abstimmungsgespräch der Verwaltung, dass sie in dreieinhalb Jahren die ehemalige Jansen-Fläche fertig ausgeschöpft haben will. Das dort gewonnene Material werde auf das frühere GMG-Gelände gebracht und dort mit den vorhandenen Einrichtungen aufbereitet, verarbeitet und weitertransportiert. Wichtig aus Sicht der Firma Hülskens und der Stadt sei, so die Verwaltung, dass auch örtliche Unternehmen die Möglichkeit erhalten, beliefert zu werden oder sich Sand und Kies selbst abzuholen.