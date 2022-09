Nachfolger für Landhaus Brender in Wassenberg gesucht : Die Suche nach Nachfolgern für das Landhaus Brender

Hans und Stephanie Brender im Außenbereich ihres Landhauses. In Kürze ist Schluss, beide werden ihren Ruhestand genießen. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Hans und Stephanie Brender setzen sich bald zur Ruhe. Sie haben ihren Gastronomiebetrieb am Wassenberger Roßtorplatz etabliert. Gesucht wird nun jemand, der den gut laufenden Betrieb weiterführt. Doch das gestaltet sich schwierig.

Es ist ein gewöhnlicher Dienstagmorgen. Der Spätsommer taucht den Roßtorplatz im historischen Stadtkern Wassenbergs in eine wohlige Atmosphäre. Vor allem ältere Menschen sitzen in der Außengastronomie des Landhauses Brender, lassen sich von Hans und Stephanie Brender verwöhnen und genießen den Vormittag bei lockeren Gesprächen. Wenn es nach den Gästen geht, bleibt das auch in Zukunft so. Jedoch sieht die Realität anders aus, denn die Brenders bereiten sich auf den wohlverdienten Ruhestand vor.

Für den Roßtorplatz, für Wassenberg, für die Region ist das keine gute Nachricht, verliert Wassenberg damit doch eine Institution. Und den Grund, weshalb es den Schlemmermarkt gibt, den Hans und Stephanie Brender mitbegründet und zum Erfolg gebracht haben. „Wir wollen uns zur Ruhe setzen“, sagt Hans Brender und lässt seinen Blick durch die urigen Räume des Landhauses schweifen – wissend, dass das Landhaus Kultstatus erreicht hat und einen ganz eigenen Charme versprüht. Die Brenders hoffen beide, dass das erhalten bleibt.

Info Die treibende Kraft des Schlemmermarktes Im Jahr 1993 waren die Brenders die treibenden Motoren, die den Schlemmermarkt mit initiiert haben. Aus dem einst kleinen ist heute ein überregional bedeutendes Event geworden. Für den Ruhestand hat Hans Brender einen Plan: „Im Sommer habe ich noch nie privat gegrillt. Das werde ich machen.“

Im Klartext: Man ist auf der Suche nach Nachfolgern, die das, was Brenders über die Jahre erfolgreich aufgebaut haben, auch weiterführen. Und das ist auch ganz im Sinn der Stadt Wassenberg, denn auch im Rathaus ist man sich im Klaren darüber, dass dem Roßtorplatz viel fehlen würde, wären das Landhaus und die Außengastronomie nicht mehr belebt. Aber: Ja, Interessenten habe es bereits geben, auch Gespräche seien geführt worden, allerdings ohne Ergebnis. „Am besten ist das eine Familie, die das bestehende Konzept übernimmt“, weiß Brender aus langer Erfahrung. Der Chef begründet das auch: „In den Sommermonaten haben wir sieben Monate lang sieben Tage lang geöffnet und sind für die Gäste da. Im Winter haben wir das Landhaus fünf Monate lang geschlossen.“ Auf was Brender, der gelernte Koch und Kellner, hinauswill: „Jeder der sieben Tag ist streng geplant. Es ist schon sehr viel Arbeit, der Fleiß muss schon da sein, aber hier kann man – gerade in dieser Toplage – sein Geld verdienen. Wassenberg befindet sich auf dem Weg zum Luftkurort, was für die Gastronomie nicht schlecht ist. Fakt ist doch: Man kann sich in Wassenberg den ganzen Tag aufhalten.“

Auch wenn der Name Brender sehr eng mit Wassenberg verbunden ist: Hans Brender stammt eigentlich aus Beeck. Der frühere Küchenchef von Tante Lucie, dem Restaurant, dass es mittlerweile in Wassenberg nahe der Wingertsmühle nicht mehr gibt, war oft zu Gast in Beeck. „Er sagte mir, ich solle nach Wassenberg kommen“ erinnert sich Brender. Er hat den Beecker Betrieb Haus Brender, in dem heute das chinesische Restaurant beheimatet ist, verkauft und ging tatsächlich nach Wassenberg. Im Alter von 39 übernahm er 1993 den Ratskeller, später kam das Landhaus, das ein Weinhaus war, mit hinzu. So waren die Grundsteine des Erfolgs gelegt.

Die Brenders haben über die vielen Jahre den Draht zu den Gästen nie verloren, ihnen genau zugehört. Daraus folgte, dass es nicht die edelsten Speisen sein müssen, die die Gäste überzeugt. „Ein schönes Tomatenbrot mit einem kühlen Bier – mehr braucht man nicht“, weiß Hans Brender, der natürlich auch andere Gerichte kocht. Der Grundsatz gilt: Der Gast soll kennen, was auf den Tisch kommt. „Gerade innerhalb der Woche kommen viele Senioren, die noch den Heringsstipp, das Russenei oder den lauwarmen Apfelstrudel kennen. Das kommt an.“ Und das ist wohl auch das „Rezept“, mit dem Brender erfolgreich geworden ist. Darüber hinaus lobt er die Aktivitäten, die die Stadt Wassenberg und die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH unternehmen, um die Stadt lebendig zu halten. „Das Thema Tourismus ist ja damals belächelt worden, doch heute sehen wir, dass es gut war, darauf zu setzen“, sagt Brender.