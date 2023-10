Nach Unfall in Wassenberg Polizei sucht nach Autofahrerin

Nach einem Unfall mit einer jungen E-Roller-Fahrerin in Wassenberg sucht die Polizei nach einer Autofahrerin. Demnach sei es am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr an einem Kreisverkehr an der Erkelenzer Straße in Richtung Brabanter Straße zu dem Zusammenstoß gekommen. Die 14-Jährige fuhr mit ihrem E-Roller auf dem Gehweg und wollte die Erkelenzer Straße überqueren. Als sie sich bereits auf der linken Fahrspur befand und die Mittelinsel überquert hatte, verließ ein Auto den Kreisverkehr in Richtung Erkelenzer Straße und touchierte den E-Roller. Die Jugendliche stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin hielt an, stieg aus und erkundigte sich, ob die 14-Jährige verletzt sei und ob sie die Polizei und den Rettungswagen verständigen solle. Dies lehnte die Schülerin ab. Später stellte sie jedoch fest, dass sie doch verletzt war. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach der Fahrerin. Sie war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hatte braune Haare und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter 02452 9200 entgegen.