Belastung in Orsbeck und Myhl : Dreimal soviel Verkehr in Orsbeck?

Wassenberg Kaum rollt der Verkehr eine Woche auf der lang ersehnten Ortsumgehung B 221n an Wassenberg vorbei, kommen aus Orsbeck und Myhl Klagen über zunehmende Verkehrsbelastung. Nehmen die Verkehrsteilnehmer einen Schleichweg von der B 221n nach Heinsberg durchs Dorf? Die Stadt will messen.

Einen Monat vor der Fertigstellung der B 221n hat er an der Kirche seinen „Messpunkt“ aktiviert. Ergebnis: am Montag, 11. November, 437 Fahrzeuge, am Mittwoch, 20. November, 411, Montag, 2. Dezember, 422 Fahrzeuge und Samstag, 7. Dezember, ein Fahrzeugaufkommen von 154. Eine drastische Zunahme der Verkehrsbewegungen stellte er bereits am Tag der Freigabe für die Umgehungsstraße (9. Dezember) fest. Die war offiziell erst nachmittags, doch ging bereits am Morgen die neue Ampelanlage L117 / B221n in Betrieb. Gerhards zählte an diesem Tag 1166 Fahrzeuge, am 11. Dezember dann 1220 und am vergangenen Samstag Vorbeifahrt von 909 Fahrzeugen. Nun hofft der Orsbecker, dass seine Zahlen Ansporn für offizielle Messverfahren sind. Er vermutet, dass viele Fahrer gleich nach Orsbeck abbiegen, statt die zweite Ampelphase an der großen Kreuzung abzuwarten, und tatsächlich in Richtung Unterbruch weiterfahren wollen. Dabei steht am Ortseingangsschild das Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten für Pkw und Motorräder“ mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Am Ortsausgang Myhl indessen klagen Anwohner in sozialen Netzwerken über Verkehrslärm.