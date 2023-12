Nach Fischsterben in Wassenberg Neue Umwälzpumpe für den Gondelweiher

Martin Beckers, Pressesprecher der Stadt Wassenberg und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Marcel Maurer, geht weiter ins Detail: „Die Gründe für vereinzelte Fischsterben in der Vergangenheit waren vielfältig und traten in unterschiedlichen Zusammenspielen auf“, berichtet er zu diesem Thema. Weiter sagt er: „Der geringe Sauerstoffgehalt hat sich dadurch ergeben, dass seit Einrichtung des Regenrückhaltebeckens bei Alt Holland regelmäßig etwas weniger Frischwasser in den Gondelweiher gelangt.“ Hinzu sei nach einem stärkeren Regen der Übertritt von Abwasser aus einem Modul des Regenrückhaltebeckens aufgrund eines technischen Defekts gekommen. Dieser konnte durch den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) als Betreiber des Beckens jedoch behoben werden. „Einträge in den See – etwa Entenfütterungen oder sonstige durch Menschen in den See gegebenen Stoffe – verstärkten den Effekt, waren jedoch nicht Hauptursache. Erschwerend kam der Ausfall der Fontänenanlage, ebenfalls aufgrund technischer Defekte, hinzu, wodurch sich weniger Wasser umgewälzt hatte. Auch bilden sich so langfristig Verschlammungsschichten“, so Beckers weiter.