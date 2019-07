Dorfjubiläum in Myhl : Stelzenlauf, Myhler Lieder und Bogenschießen

Myhl in alter Zeit: Die Karte aus den 1930-er Jahren zeigt (oben rechts) das Gasthaus und mitten in der Straße das Kreuz, das dem Verkehr später weichen musste. Foto: Privat

Myhl feiert sein 750-jähriges Bestehen Das 750-jährige Bestehen des Ortes soll groß gefeiert werden. Das Myhler „Urgestein“ Helene Phlippen hat die Schirmherrschaft.

Das schöne, lange Kleid, in dem sie an der Seite ihres inzwischen verstorbenen Ehemanns Hubert durch die Straßen schritt. Viele bewundernde Blicke waren auf sie gerichtet. Sie war die Myhler Schützenkönigin und ihr Mann der Schützenkönig, als der kleine Ort vor 50 Jahren sein 700-jähriges Bestehen feierte. Anfang September wird in Myhl wieder gefeiert, diesmal ist es das 750-jährige Bestehen. Helene Phlippen wird erneut dabei sein – als Schirmherrin.

Vorverkauf Eintrittskarten für den Festabend im Zelt hinter dem Pfarrjugendheim am Samstag, 7. September, sind ab sofort erhältlich im Myhler Dorf-Café, in der Media-Ecke Wassenberg, im Wassenberger Naturparktor sowie bei allen Ortsvereinen.

Die Baesweiler Coverband „Fahrerflucht“ sorgt am Samstag, 7. September, 20 Uhr, für ausgelassene Stimmung im großen Festzelt hinter dem katholischen Pfarrjugendheim (Eintritt neun Euro). Alle Ortsvereine treten am Sonntag, 8. September, um 9.45 Uhr an, um gemeinsam zur Kirche St. Johannes Baptist zu ziehen, in der ab 10.15 Uhr der Festgottesdienst gefeiert wird.