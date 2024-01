Aladdin, Schneewittchen und Co. Die märchenhafte Magie der Musik

„Es war einmal …“, so beginnen nicht nur viele Märchen, mit diesen Worten begrüßte auch Marcel Keller im Namen des Vorstands die vielen Besucher, die zum Jahresauftaktkonzert des Musikvereins Eintracht Birgelen in die Hückelhovener Aula gekommen waren. „Es gab einmal einige Menschen, die jeder für sich alleine mit ihren Instrumenten spielten“, so erzählte er. Erst als sie zusammenfanden, entstand aus dem einsamen Spiel des Einzelnen die Magie der Musik. So war es auch vor 99 Jahren, als sich der Musikverein in Birgelen gründete – die Magie der Musik hält an und spielt auch im neuen Konzert des Blasorchesters eine große Rolle. Inhaltlich und musikalisch magisch geht es zu bei „Märchen, Mythen und Sagen“, mit denen die Musiker, deren Verein 2025 Jubiläum feiert, ihre Zuhörer in den Bann ziehen.