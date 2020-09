Auf dem alten Freibad-Gelände in Wassenberg : Eintracht probt unter freiem Himmel

Auf dem alten Freibad-Gelände in Wassenberg

Die Musiker von Eintracht Birgelen hatten ihr Publikum zu einer öffentlichen Probe auf das Gelände des alten Freibads in Wassenberg eingeladen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Auswirkungen der Corona-Pandemie erschwert das Vereinsleben. Die Verantwortlichen des Musikvereins Eintracht Birgelen haben sich etwas besonderes gedacht, um in schwierigen Zeiten die Gemeinschaft zu fördern.

So kam die Idee auf, eine öffentliche Probe unter freiem Himmel zu präsentieren. Das Gelände des alten Freibads diente als „Bühne“, wo sich die Musiker prächtig präsentieren konnten. „Unser geplantes Open-air-Konzert am Burgberg anlässlich der 600-Jahr-Feier der Burg, musste ja leider abgesagt werden, und jetzt wollten wir endlich mal wieder zusammen kommen. Durch die entfallenden Proben, leidet die Gemeinsamkeit. Und die Musiker sind froh endlich mal wieder vor Publikum spielen zu dürfen“, sagt Keller.

Rund 40 der über 80 aktiven Mitgliedern des Musikvereins waren nun unter freiem Himmel dabei, und man merkte sowohl den Zuschauern, als auch den Musikern deutlich die Freude an, ein klein wenig Normalität zu erleben. Natürlich mussten die Verantwortlichen zuvor ein Hygienekonzept bei der Stadt Wassenberg einreichen. So gab es auf dem Gelände Rahmenbedingungen, die eingehalten werden mussten. Eine Menge Arbeit im Vorfeld hatte Ira Hahn, die hauptverantwortlich für die Durchführung der Veranstaltung war, und die auch glücklich war, wieder mal ein Konzert mit Publikum zu geben.

Das Angebot wurde vom Publikum sehr gut aufgenommen, die nummerierten Tischplätze waren voll besetzt. Ruth Jansen, die auch aktiv dabei war, sagte die jeweiligen Stücke an. Unter der Leitung von Dirigent Jan van Hulten bot der Musikverein ein abwechslungsreiches Programm und unterstrich dabei, warum man seit Jahren erfolgreich ist, und die Auszeichnungen (hier sei stellvertretend das Deutsche Musikfest in Chemnitz genannt, wo die Musiker mit „Sehr gut“ bewertet wurden) nicht ohne Grund erspielt wurden.

Im alten Freibad erlebten die Zuschauer ein abwechslungsreiches und harmonisches Konzert. Schon beim ersten Stück, The Lion King, überzeugten die Aktiven die Zuhörer mit Harmonie und starken Soli. „Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch Afrika, basierend auf der Musik der berühmten Disney-Verfilmung“, kündigte Ruth Jansen an. Es folgten Pop-Stücke wie „Feelings“, aber auch verschiedene Märsche.

Gut kam die Interpretation der Musiker an, die einen Marsch namens „Kaiserin Sissi“ arrangiert hatten. So wurde es ein kurzweiliger Abend, der auch die ein oder andere Überraschung bereit hielt. So gab es etwa für das Ehepaar Werner und Brigitte Schmitz, die gerade ihre Goldhochzeit feierten, den „Bergsteiger Marsch“.