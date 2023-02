Musikverein Eintracht Birgelen zu Gast in Hückelhoven Winterkonzert mit fantastischer Kulisse

Vor allem die Kinder sorgten für die Highlights des Konzertabends: Die zehn Jahre junge Lene Liebens kündigte das mit ergreifenden Bildern präsentierte „Canto a Unicef“ an und erinnerte so daran, dass es nicht alle Kinder auf dieser Erde so gut haben wie sie selbst, die zur Schule gehen darf, genügend zu essen bekommt und ein schönes Zuhause hat. Besonders charmant gewann die erst fünfjährige Frieda Wolf, verkleidet als Eiskönigin Elsa, die Herzen des Publikums, als sie in einer Art Interview mit dem Dirigenten, Jan van Hulten, die bekannten und beliebten Melodien aus „Symphonic Highlights from Frozen“ ankündigte und auch einen Song daraus ganz bezaubert vorsang.