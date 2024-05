Musikverein Eintracht Birgelen Auf der Suche nach Nachwuchs mit Spaß an Musik

Feste Strukturen hat der Verein über die Jahre geschaffen, so gibt es Bläserklassen an Grundschulen, auch die musikalische Früherziehung ist Teil des Vereinslebens. Ganz behutsam und vor allem sinnvoll erfolgt die Ausbildung. Kinder werden beispielsweise in Rhythmik ausgebildet, lernen Bewegungsspiele oder auch die altbekannten Orffschen Instrumente, dazu zählen unter anderem die Triangel, Klanghölzer und kleine Trommeln, kennen. Als Basis wird auch an der Blockflöte ausgebildet. Wichtig ist: „Wir schreiben niemandem vor, welches Instrument er oder sie erlernen soll“, betonen Ira Hahn und Michael Dilsen. Während die Klarinette ganz gut besetzt ist, sitzen ein einsamer Posaunist und ein ebenso einsamer Flötist (Querflöte) im Orchester. Auch anspruchsvoll sind Instrumente wie die Tuba und die Oboe. Immerhin: Drei Jungs gehen schon sehr geschickt mit den Waldhörnern um. Die Ausbildung an den Instrumenten hat der Musikverein unterdessen zur Jugendmusikschule Heinsberg verlagert, was sich als sehr praktikabel erwiesen hat.