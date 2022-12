Konzerte in der St.-Georg-Kirche Musikalischer Advent in Wassenberg

Passend zum Adventszauber des Gewerbevereins Wassenberg am 3. und 4. Adventswochenende an der Taverne am Gondelweiher lädt die Pfarrei St. Marien zu zwei Adventskonzerten in die Propsteikirche St. Georg ein. Am Samstag, 10. Dezember, findet um 15 Uhr ein adventliches Chorkonzert unter der Leitung von Hilde Ubben des Frauenchors „VokaLadies“ und des Männergesangvereins Liederkranz Würselen statt.