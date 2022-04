Musikalische Wassenberger : Musikverein Eintracht Birgelen präsentiert seinen Nachwuchs

Birgelen Der Vorspielnachmittag konnte aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt nicht stattfinden. Umso größer war nun die Freude über den Auftritt.

Los ging es zunächst mit den Kindern aus der Früherziehung, an der die Verantwortlichen des Vereins mit viel Begeisterung arbeiten. Unter der Leitung von Angelina Jennissen und Tamara Wilms lernen Kinder im Vorschulalter mit Rasseln und etwas Radau spielerisch die Welt der Musik kennen – für jedes Kind ist das immer etwas Besonders. So auch bei den Birgelener Musikerinnen und Musikern.

Nach der Früherziehung waren die Musik Kids unter der Leitung von Gérard Bijlmakers an der Reihe. Die Music Kids sind das richtige Orchester für alle jungen Musiker und Musikerinnen, die vorher die Bläserklasse der Grundschule besucht haben und danach weiter Musik machen möchten, bevor sie ins Jugendorchester eintreten. Dieses kam als letztes auf die Bühne und wurde von Michael Dilsen dirigiert. Das Publikum konnte sich unter anderem an Klassikern wie „Eye of the Tiger“ aus dem Film „Rocky“ erfreuen.