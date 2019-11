Mundartabend der Heimatvereins : Viel Lob für „Urgestein“ Karl Lieck

Wassenberg Erstmals fand der Plattdütsch-Oavend des Heimatvereins Wassenberg in der Burg statt. Besondere Ehrung für Karl Lieck.

Die insgesamt 23. Auflage des „Wasseberjer Plattdütschoavend“ sollte eine ganz besondere werden. Wie immer organisiert vom Heimatverein Wassenberg, mit seinem Vorsitzendem Walter Bienen an der Spitze, fand der Abend erstmals im Saal der Burg Wassenberg im Restaurant „Bei Savio“ statt: „Wir haben uns für den Burgsaal entschieden, weil wir hier deutlich mehr Platz haben, als in der Begegnungsstätte am Pontorsonplatz. Und wie man sieht, war es wohl eine kluge Entscheidung“, sagte Bienen, in Anbetracht der Tatsache, dass der Saal mit fast 200 Besuchern randvoll besetzt war.