Mundart-Sammlung des Heimatvereins : Wassenberger Platt bereichert jetzt das LVR-Archiv

Wassenberg Der Landschaftsverband Rheinland hat die Mundart-Sammlung des Heimatvereins übernommen. Die Kreissparkasse Heinsberg würdigt das Engagement des Vereins mit einer Spende.

Überhaupt hat sich der Heimatverein rund um die heimische Mundart verdient gemacht. Das haben der Kreis Heinsberg und die Kreissparkasse Heinsberg längst erkannt. Das Engagement würdigte die KSK mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro, die KSK-Vorständin Marie-Theres Jakobs-Bolten überreichte. „Ich überreiche das sehr gerne, denn wir sind als Kreissparkasse in der Region und mit den Menschen verbunden.“

In seiner Laudatio würdigte Landrat Stephan Pusch die Geschichte des Wassenberger Mundartabends, gegründet im Jahr 1998 von Karl Lieck, „der Tausendsassa aus der Oberstadt, leidenschaftlicher Heimatkundler und ausgewiesener Mundartkenner“, wie Pusch sagte. Im Jahr 2011 übernahm Walter Bienen die Organisation des „Wasseberjer Plattdütsch-Oavends“. Bis 2019 hielt man an der Tradition fest, ehe Bienen eine Fortsetzung Ende 2021 noch ausgeschlossen hatte. Mittlerweile, so teilte Bienen mit, soll es aber Neuauflagen geben. Damit geht er auch den richtigen Weg, erklärte er doch selbst, dass die Resonanz auf die Mundartabende, die angereichert waren mit Texten, Gedichten und Musik, stets sehr groß war.

Pusch stellte weiter fest: „Die Themenbreite dieser Abende, die sich immer in rund 20 Programmpunkten widerspiegelt, ist ein weiteres Erfolgsgeheimnis. An Bienen gerichtet, erklärte Pusch dann auch, wie entscheidend die nun erfolgte Auszeichnung sei – der Landrat ging damit auf Bienens enttäuschte Reaktion bei der Auslobung des Kreis Heinsberger Heimatpreises ein, bei dem der Heimatverein keine Berücksichtigung fand. Wohl aber siegte der Heimatverein in den vergangenen beiden Auflagen des Heimatpreises der Stadt Wassenberg. Unterdessen sprach Pusch letztlich auch Walter Brehl an, ohne den es keine Fotos und keine Videos von den Mundartabenden gegeben hätte. Auch Brehls Arbeiten gingen übrigens an das LVR-Institut.