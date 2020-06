Wassenberger Stadtgeschichte : Heimatverein erinnert an 600 Jahre Aufbau

Die Stadtmauer mit dem Wehrturm von 1420 vom Park am Gondelweiher aus gesehen. Foto: Angelika Hahn aha

Wassenberg Zum Wiederaufbau der zerstörten Wehrbauten in Wassenberg – Bergfried, Kirchturm, Stadtmauer – gibt es im Juli und August besondere Stadtführungen. 1389 war Wassenberg laut Chroniken „ein wehrloser Flecken“, ganz und gar verdorben. Im Jubiläumsjahr stellen sich die historischen Gemäuer in bestem Zustand dar.

„Was Wassenberg angeht, müssen wir mitteilen, dass es dort gar keine Festung mehr gibt und die Stadt wie ihr Umland ganz und gar verdorben sind.“ Das war nicht vor 75 Jahren zum kriegerisch-ruinösen Ende des „1000-jährigen“ Nazireichs, das war 1389 die Feststellung einer Untersuchungskommission des Wassenberger Landesherrn, Herzog Phillip von Burgund, die einen „wehrlosen Flecken“ konstatieren musste. 1420, also vor 600 Jahren, begannen die Arbeiten zur Wiederrichtung der „wehrhaften Stadt“ mit Bergfried, Burg, Stadtmauer und Türmen, wie sie in Teilen heute noch vorhanden sind. Und der Heimatverein Wassenberg begeht die 600 Jahre nun mit Veranstaltungen im Juli und August 2020. Die Geschichte – nicht nur – der Burg und der Wehrbauten hat Professor Heribert Heinrichs 1987 in seinem Großwerk „Wassenberg“ festgehalten, beruft sich dabei auch auf weitere Autoren wie Gerard Venner, Severin Corsten, Franz Mayer.

Und warum gab es keine Festung mehr und war die Stadt ganz und gar verdorben? Weil der böse Nachbar es sprichwörtlich so wollte. Und der war Gottfried III. von Heinsberg, „Pfandherr“ Wassenbergs, dessen Vorfahren 1310 das Städtchen gegen 10.000 „Schwarze Tournosen“, der damaligen Regionalwährung, vom Landesherren, da war es der Herzog von Brabant, überantwortet bekommen hatte. Damit bezog Heinsberg die Abgaben, die Wassenberg an den Landesherren zu leisten hatte. 50 Jahre später geraten die Brabanter und die Heinsberger an- oder auseinander, Herzog Wenzel von Brabant entzieht Wassenberg 1368 der Nachbarstadt, löst den Pfandvertrag. Gottfried III. macht die Wehrbauten mit Burg, Mauern, Toren und Türmen für den Brabanter als militärischen Stützpunkt unbrauchbar, fast dem Erdboden gleich, nur der Wohnbereich der Burg ist reparabel.

Info Eine Zeitreise in Mittelalter-Gewandung Jubiläumsjahr Für den Heimatverein Wassenberg stellen Walter Bienen und Sepp Becker auf Themen-Rundgängen die historische Innenstadt regelmäßig zahlreichen Besuchern vor. Im Jubiläumsjahr sind die nächsten Termine am 26. Juli, 2. und 23.August unter dem Motto „Eine Zeitreise durch Wassenberg“ in mittelalterlicher Gewandung für Smart-Phone-Besitzer. Die Roll ups für diese Aktion, zusammen mit der Stadt, stehen im Naturparktor, im Eingangsbereich des Burghotels, im Bergfried und im Eingangsbereich der Stadtverwaltung. Die App ist zu finden im Play-Store des Smartphones unter Wassenberg AR (Augmented Reality). Hier die PINs für die einzelnen Stationen; Bergfried 1420; Burg 1020; Verlorenenturm 1365 und Roßtor 1426.

Es folgen Scharmützel und Schlachten zwischen Brabant/Burgund auf der einen, Jülich/Heinsberg auf der anderen Seite. Es leiden, wie immer, die „kleinen Leute“ an Abgaben und Kriegen. Nach turbulenten Jahrzehnten versöhnt man sich, Johann II. („der Streitbare“) wird 1413 wieder Heinsberger Pfandherr von Wassenberg gegen 20.000 Gulden – es existierten einige Währungen nebeneinander.

Viele „meister mit ihren dineren, ville arbeiders und ville knechten“ waren nötig, Wassenberg als Festungsstadt wieder zu errichten, notiert ein zeitgenössischer Protokollant 1420, und diese „Meister mit ihren Dienern, vielen Arbeitern und vielen Knechten“ haben einen wortsinn-igen Berg von Arbeit vor sich, der erst 1426 endete und eine Fortifikations-Silhouette hinterließ, die das Werk noch heute nachvollziehbar macht. Die Baustelle prägte das Stadtleben wie das der umliegenden Ortschaften in erheblichem Maß. Die Niederburg, der Palas unterhalb des Bergfrieds, war nach der Schleifung schon recht früh instand gesetzt worden, schließlich war sie Residenz des Landesherren oder dessen Statthaltern oder Pfandherren. Konkret gebaut wurden zwischen 1420 und 1426 der Bergfried, die Stadtmauer, sechs Wehrtürme, drei Stadttore, der Turm der Georgskirche und der Immunitätsbogen, er markierte die Grenze zwischen weltlichem und kirchlichem Recht, sowie eine Umgestaltung des Palas‘. Der Bergfriedhügel wurde aufgeschüttet, Mauern von 1,85 Metern Stärke in Ziegeln hochgezogen, die Gesamthöhe vom Burggebäude (errichtet im 18. Jahrhundert, heute Hotel/Restaurant) aus beträgt fast 26 Meter. Die Stadtmauer schloss im Nordosten an den Bergfried an, reichte als Ring 1,2 Kilometer weit und umschloss eine Fläche von zwölf Hektar, 120.000 Quadratmeter.

Baumaterial für das Ensemble war und ist der Ziegelstein, das Material des Niederrheins, dessen Grundstoff, der Lehm aus Sand, Schluff und Ton, reichlich vorhanden ist. Und die Ziegel wurden in der Nähe der Wassenberger Großbaustelle und der Lehm-Fundorte produziert: im unteren Judenbruch, im Rosenthaler Ossenbruch, im Forster Feld und im Wildenrather Schaagbachtal. Diener und Knechte waren auch hier neben den Fachleuten im Einsatz, zum Transport der gewaltigen Menge an „Techele“, mundartlich für Ziegel, mussten die Bauern im „Hand- und Spanndienst“ ihre Arbeitskraft, Karren mit Pferden zur Verfügung stellen – ohne Lohn.

Blick hoch zum Bergfried – auf der anderen Seite erspart heute ein Aufzug die Stufen. Mit der Stadtkernsanierung wurde das Wahrzeichen der Stadt umgebaut, hat nun drei Etagen und eine Aussichtsplattform. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Zum Ausgleich durften vor allem die Dörfler der Umgebung, Bauern und Handwerker, anschließend die Tore und Mauern als Wachen besetzen. Auch auf dem 1426 fertiggestellten Kirchturm sitzt ein Beobachter, der anmarschierende Feinde, Räuberbanden ebenso melden soll wie Brände. Er durfte sich mit dem Titel „Churwacht“ oder „Kurwacht“ schmücken, kuren/churen steht für beobachten.

„Kuren“ war dann in jedem Fall 520 Jahre später auch auf dem Georgs-Kirchturm angesagt: Die Nationalsozialisten hatten vor dem Kriegsende 1944 im Bomben- und Granatenhagel und -getöse im Turm sechs Beobachter-Soldaten abgeordnet, die aufmarschierende Feinde zu Lande und in der Luft entdecken und melden sollten. Einer der Soldaten konnte Orgel spielen – und füllte die Pausen des Kriegsradaus. Konnte aber nicht verhindern, dass Kirche, Turm und weitere Teile der Wehrbauten dem Erdboden gleich gemacht oder schwer beschädigt wurden. Und der Wiederaufbau dauerte länger als der im 15. Jahrhundert.