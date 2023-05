Erneut ausverkauft Mitsingkonzert des Quartettvereins Myhl ist ein Erfolgskonzept

Die Veranstaltung lockte Mitsänger aus der Region an. Dank der humorvollen Moderation von Georg Wimmers war die Atmosphäre mitreißend. Vorsitzender Norbert Rexing warb in seiner Begrüßung für das Singen in Gemeinschaft und rief dazu auf, auch mal an den Proben des Quartettvereins teilzunehmen.