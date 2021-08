Mitgliederversammlung wieder in Präsenz : Heimatverein mit solider Basis für die Zukunft

Wassenberg Mal wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz: Der Heimatverein hatte dazu in die Burg eingeladen. Der Vorstand hat positive Berichte vorgelegt.

„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wird derzeit am Ursprungsort Köln ganz besonders gefeiert – in Wassenberg sind es auch bereits 700 Jahre, dass der erste Jude amtlich registriert war. Das berichtete Ehrenbürger Sepp Becker aus dem Arbeitskreis „Jüdisches Leben“, in dem seit langem gemeinsam mit der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg Forschung betrieben wird, der Erinnerung über Veranstaltungen und Mahnstätten lebendig erhält. Am 15. September wird mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine Ausstellung in der Schule eröffnet, die die rheinisch-jüdische Geschichte thematisiert, die ja die längste in Deutschland ist.