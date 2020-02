Ausstellung in Wassenberg : Vom Hobby zur Profession – Künstler im Rathaus

Ausstellung in Wassenberg

Wassenberg Auf den Fluren des Wassenberger Rathauses stellen zurzeit vier Mitglieder des Künstlerstammtischs aus.

Alle vier Künstler haben ihr Hobby professionalisiert. „Mein Haupt­interesse liegt beim menschlichen Antlitz“, sagt Dagmar Rosenkranz aus Wassenberg zu ihrer Kunst. Die Wassenberger Künstlerin Maria Brosch regte sie zur Beschäftigung mit Kunst an. Später bildete sie sich bei Professor Dieter Crumbiegel in Heinsberg weiter. Matthias Jansen aus Wegberg machte erst als Rentner die Kunst zu seiner Leidenschaft. Er beschäftigte sich mit Malerei, Zeichnen und Grafik beim Kunstmaler Friedhelm Beilharz (Mönchengladbach) und bei Peter Valentiner in der Sommer-Kunstakademie Hohenbusch.