Besondere Rundtour in Wassenberg : Mit dem Fahrrad auf dem Pilgerweg

Radler auf dem Pilgerweg machen Station vor der Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Einen besonderen Akzent setzt eine rund 30 Kilometer lange Radtour in Wassenberg. Sie verbindet als Pilgerweg die sieben heute zur Pfarrei St. Marien vereinigten Kirchengemeinden und lädt an Stationen zum Innehalten ein.

Von Angelika Hahn

Den Körper in Bewegung bringen und die Natur genießen – das sind die klassischen Impulse für eine Radtour. Eine knapp 30 Kilometer lange Radroute in Wassenberg bietet zudem noch eine weitere Besonderheit. Sie lädt an christlichen Monumenten, Kirchen, Kapellen oder Bildstöcken zum Innehalten ein. Meditative Texte, die zweimal jährlich wechseln, geben spirituelle Impulse. Die Route nennt sich „Pilgerweg St. Marien Wassenberg“ und greift seit drei Jahren das gewachsene Interesse an der alten Tradition des Pilgerns auf. Und erstaunlicherweise wird die Themen-Radtour, die auch abkürzbar ist und als Fußwanderweg genutzt werden kann, seit ihrer Eröffnung von vielen Menschen angenommen, die keineswegs zum Kreis der regelmäßigen Kirchgänger zählen. Das haben Martina und Karl-Heinz Jansen, die das Projekt seit seiner Planung begleiten, bei etlichen ihrer geführten Radtouren erfahren. Auch im Sommerhalbjahr besteht wieder mehrfach Gelegenheit zur Teilnahme.

Und immer mehr Menschen erkunden den Pilgerweg auf eigene Faust. Hinter dem Projekt Pilgerweg steckte die Idee, die früher selbstständigen sieben Wassenberger Kirchengemeinden der heutigen Pfarrei St. Marien nach einer von vielen als spannungsreich und schmerzhaft empfundenen Fusion durch ein besonderes Projekt zu verbinden. Eine Anschubfinanzierung für Tafeln und Wegemarkierungen gab es 2016 vom Bistum Aachen.

Martina und Karl-Heinz Jansen vom Förderverein Pilgerweg an der Stele vor der Oberstädter Kirche. Foto: Angelika Hahn

Info Pilgerweg verbindet Kirchengemeinden Länge Die Gesamtlänge des Pilgerwegs St. Marien Wassenberg beträgt 29,3 Kilometer, unterteilbar in eine Route Ost (19,1 km) und den Pilgerweg West (ca. 14.3 km). Routenplan Einen Routenplan mit Kurzbeschreibungen der Stationen/Denkmäler gibt es zur kostenlosen Mitnahme in Flyerboxen bzw. Schaukästen der Kirchen an den einzelnen Stationen der Route sowie im Informationszentrum Naturpark-Tor, Pontorsonplatz. Dort kann man gegen eine kleine Gebühr auch die handliche, rund 50-seitige Broschüre mit Beschreibungen der „Kreuze, Kapellen und Bildstöcke in den Orten des Pilgerweges St. Marien Wassenberg“ bekommen. Stelen-Thema Kommt mit und seht – Gottes Schöpfung ist gut (Schöpfungsgeschichte). Geführte Tour Dienstag, 2. Juli, ab 15 Uhr: Radpilgerfahrt zu Myhler Wegekreuzen und Kapellen, ab Kirche Oberstadt. Kontakt und Information Martina und Karl-Heinz Jansen; Tel. 02432 4466; E-Mail pilgerweg.wassenberg@aol.com.

Als Start der in beide Richtungen markierten Route bietet sich eine der Kirchen an, etwa die Kirche St. Mariä Himmelfahrt, erbaut Mitte der 1950er Jahre, in der Wassenberger Oberstadt. Der „Kleine Pilgerweg“ im Park rund um die Kirche ist hier ein barrierefreies Angebot für Menschen, die den großen Weg nicht mehr bewältigen können, aber dennoch an sieben Stelen Impulse finden.

Die Route ab Oberstadt führt weiter in den Stadtteil Myhl, wo eine Kreuzigungsgruppe von 1893 auf der Kuppe des sagenumwobenen Schwanderbergs eine herrliche Aussicht auf das Dorf mit der Kirche St. Johann Baptist eröffnet. Durch das Landschaftsschutzgebiet Myhler Schweiz mit seinen Feuchtbiotopen führt die Route weiter zur früheren Stiftskirche St. Georg im Herzen der Stadt Wassenberg unterhalb des Burgareals, das ebenfalls zum Abstecher einlädt. Die im Zweiten Weltkrieg bis auf den Turm fast völlig zerstörte frühere Stiftskirche, 1118 von Graf Gerhard gegründet und als dreischiffige romanische Pfeilerbasilika erbaut, war im Mittelalter das geistliche Zentrum der Region. Hinweise zur Geschichte der Kirche und aller übrigen Denkmäler auf der Route enthält der Flyer, der aus Boxen an allen Stationen der Route kostenlos mitgenommen werden kann. Die Tourismusinformation im Infozentrum Naturpark-Tor hält zudem eine handliche Broschüre (gegen Gebühr) bereit, die die Kreuze, Kapellen und Bildstöcke am Wegesrand erläutert. Darunter das Luchtenberger Kreuz, das seit 200 Jahren Pilger aus der weiten Region anzieht.

Damit sind die Rurauen mit einem besonderen Anziehungspunkt erreicht: der romanischen Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt, früher Teil eines Zisterzienserklosters, mit ihren sehenswerten Kunstwerken – neben der Gnadenstatue, einer Madonna mit Kind von 1350, ist der Antwerpener Schnitzaltar (Leben Jesu) von 1520 das bedeutendste Kunstwerk. Über die Marienkapelle im Spargeldorf Effeld führt die Route weiter in den Birgelener Wald, wo neben der Wallfahrtskapelle „Pützchen“ Station am Ort der früheren Bergkirche gemacht wird, der ältesten Kirche der Region (bei der heutigen Friedhofskapelle). Laut mündlicher Überlieferung sollen die Heiligen Lambertus und Willibrord im 8. Jahrhundert hier getauft haben.