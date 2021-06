Mehrfamilienhaus in Flammen : Sechs Verletzte bei Feuer in Wassenberg

Die Spuren, die das Feuers an der Erikastraße hinterlassen hat, waren am Sonntagnachmittag deutlich zu sehen. Foto: Feuerwehr Wassenberg

Wassenberg An der Erikastraße in Wassenberg hat es am Sonntagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Der Versuch, die Flammen per Gartenschlauch zu löschen, endete für einige Bewohner im Krankenhaus.

Bei einem Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Erikastraße in Wassenberg sind am Sonntagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten vier Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie seien aber vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Das Feuer war aus noch unklarer Ursache gegen 15.30 Uhr ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, war der Brand bereits in voller Ausdehnung. Einige der Bewohner des Mehrfamilienhauses seien dabei gewesen, den Brand bereits auf eigene Faust mit Gartenschläuchen zu bekämpfen, statt sich in Sicherheit zu bringen. Das habe wegen der kurzen Distanz und der starken Rauchentwicklung zu den Rauchvergiftungen geführt, sagte der Wassenberger Feuerwehrleiter Holger Röthling. „Das Feuer an sich haben wir relativ schnell in den Griff bekommen. Als wir eingetroffen sind, gab es allerdings schon eine sehr starke Rauchentwicklung“, sagte Röthling.

In dem dreigeschossigen Gebäude, das teils vom Sozialamt der Stadt angemietet ist, befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers 26 Menschen, die von den Wehrleuten in Sicherheit gebracht wurden. Das Mehrfamilienhaus, das auf den ersten Blick keinen schwerwiegenden Schaden nahm, wurde zunächst von der Feuerwehr gesperrt, Polizei und Ordnungsamt kümmerten sich um die vorübergehende Unterbringung der Bewohner.