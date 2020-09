Aktion in Wassenberg : Verkehrsunterricht mit Polizei und Frida am Schulbus

Peter Hissel (2.v.r.) von der Polizei klärt die Grundschulklasse 1 A der GGS Am Burgberg über das richtige Verhalten am und im Bus auf im Beisein von Wilfried Kremers (2.v.l.) mit seinen vier Enkeln, die alle Bus fahren. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Für mehr Sicherheit an den Bushaltestellen und beim Einsteigen erlebten die Grundschulkinder eine besondere Unterrichtsstunde. Polizei, Lehrer der GGS Am Burgberg und Busunternehmer Kremers erklärten Grundlegendes zum Verhalten am Schulbus.

Es ist im Stadtgebiet Wassenberg bereits seit vielen Jahren Tradition, die neu eingeschulten Kinder zu einem Bus-Sicherheitstraining einzuladen Dabei kooperieren die jeweilige Grundschule, die Polizei und das Busunternehmen Kremers aus Wassenberg. Diesmal stiegen 21 Kinder von der Gemeinschaftsgrundschule Wassenberg in den wie immer kostenlos bereit gestellten Bus, samt Fahrerin.

Schon lange dabei ist Polizei-Hauptkommissar und Fachmann für Verkehrssicherheit, Peter Hissel, der schon so einiges erlebt hat: „Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die noch nie mit einem Bus gefahren sind, wirklich Angst haben, manche fangen sogar an zu weinen.“ Neben Klassenlehrer Jens Reisen begleitete die Schaumstopp-Puppe Frida die Schulbeginner. Worum aber ging es eigentlich genau beim Bustraining? Peter Hissel erklärt: „Die Puppe soll zum Einen für gute Stimmung bei den Kindern sorgen, wird aber auch in gestellten Szenen überfahren.“

Gelenkt von der 23-Jährigen Lisa Kremers, machte der Bus Halt am Neumarkt in der Oberstadt. Dort übten die Kids, geordnet ein- und auszusteigen. „Gerade hier am Neumarkt mit dem großen Parkplatz plus die Kinder und Eltern vom Kindergarten, ist es ganz wichtig, dass die Schüler in dem Gewusel aufmerksam sein müssen, und dass kein Gedränge entsteht“, sagt Hissel. Es komme leider hier und da zu Unfällen direkt am Einstieg des Busses. Jeder wolle der Erste im Bus sein, wobei im Überschwang die Aufmerksamkeit der Erstklässler nachlässt.

Dann kam Frida zu Einsatz. Sie spielte das Unfallopfer, nachdem Peter Hissel zuvor gezeigt hatte, wie schnell man von einem Bus erfasst werden kann. Als der Dummy halb unter dem Bus verschwunden war, wurden einige der Kinderaugen sehr groß. Allerdings wurde den Kindern keine Angst eingejagt, aber Lehrer Jens Reisen und Peter Hissel gaben, in lockerer und lustiger Weise dargeboten, dennoch ernsthafte Hinweise, wie man sich sicher verhält. Es gehe auch nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch um die der anderen Schüler.