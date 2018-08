Mehr Kindergartenplätze für Wassenberg

Wassenberg In Wassenberg wird es bald sieben neue Kindergartengruppen geben. Ein neuer Kindergarten der Johanniter entsteht.

Träger des Kindergartens werden die bereits mit einer Kita an der Weilerstraße in Orsbeck und einem großen Seniorenheim in der Stadt vertretenen Johanniter. Im Februar hatte die Stadt die Planung eingeleitet, nachdem in Absprache mit dem Kreisjugendamt deutlich geworden war, dass in Wassenberg ein erheblicher Bedarf an Kita-Plätzen besteht. Die Neubaugebiete an der Peripherie der Innenstadt und vor allem zwischen Wassenberg und Birgelen ziehen junge Familien an. „Ein breit gefächertes Kindergartenangebot ist für eine Wohnstadt wie Wassenberg ein bedeutender Standortfaktor“, betont die Verwaltung. Die Entscheidung für den Standort nahe Forster Weg/L117 begründete die Verwaltung mit der verkehrsgünstigen Lage und der guten Erreichbarkeit aus unterschiedlichen Ortslagen. Ausgewählt wurde ein bereits im Eigentum der Stadt befindliches Grundstück, das im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen ist. Das angrenzende Waldstück wird erhalten bleiben.