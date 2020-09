Kostenpflichtiger Inhalt: Marcel Maurer wird neuer Bürgermeister in Wassenberg : Verkehrskonzept als erster Schwerpunkt

Marcel Maurer, Bürgermeisterkandidat für die CDU in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Noch einen Monat sitzt der frisch gewählte Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer in seiner Heinsberger Anwaltskanzlei. Wie bereitet er sich auf sein neues Amt vor, was packt er als erstes an?