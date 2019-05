Grundschule Orsbeck : Im Schulgarten wachsen jetzt auch Erdbeeren

Die Martinus-Schule hat schon vor einigen Jahren einen Schulgarten angelegt. Foto: Uwe Heldens/Heldens, Uwe (uwe)

Orsbeck Die Martinus-Schule in Orsbeck will ein Hort des Glücks sein. Das machte sie deutlich, als sie zur offenen Gartenpforte mit dem Titel „Gartenglück und Erdbeerzauber“ einlud, zu dem die rund 150 Jungen und Mädchen, das Lehrerkollegium, die Mitarbeitenden im offenen Ganztag und der Förderverein ein Programm zusammengestellt haben.

Von Kurt Lehmkuhl

In erster Linie ging es dabei um die vielen Glücksorte, die sich überall in der katholischen Grundschule finden, und um den schuleigenen Garten, bei dem rund 80 Prozent der Arbeit durch die Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb erfolgt, wie die stellvertretende Schulleiterin Jasmin Dahm in ihrem Dank an die OGS-Mitarbeiter meinte.

Das neueste Gartenschulprojekt stellte die OGS-Leiterin Andrea Fuchsmann vor: Mit den Arbeiten am Erdbeergarten wurde bereits im November begonnen, jetzt hängen bereits die ersten roten Früchte an den Erdbeersäulen. „Es ist ein Glück für uns, dass alle so toll bei diesem Projekt mitgezogen haben“, sagten sie und Heinz-Josef Hermes, der ehemalige Schulleiter, der sich immer noch ehrenamtlich an der Martinus-Schule engagiert.

Über den Andrang an Besuchern konnten sich Schüler, Lehrer und Betreuer nicht beklagen. Von Beginn an herrschte großer Trubel, und jeder hatte schon beim Eintritt seine erste Begegnung mit dem Glück: Er durfte sein eigenes Glückssymbol ausschneiden und an die Willkommenswand hängen. Das Glück begegnete jedem auf Schritt um Tritt, beim Theaterstück „Hans im Glück“ ebenso wie am Glücksrad, beim Glückszug, bei der Ausstellung der Glückswächter oder dem Werfen mit Hufeisen, die bekanntlich auch Glück bringen.

Viel fehlt den Jungen und Mädchen der Martinus-Schule nicht zu ihrem eigenen Glück. Nur eines vielleicht: „Wir wünschen uns ein neues Klettergerüst“ haben sie auf ein Plakat geschrieben. Es soll aus Holz sein und die beiden maroden Gerüste ersetzen, die noch von 1995 stammen und gesperrt sind. Die Kosten dafür belaufen sich auf einen hohen vierstelligen Betrag, den die Schule und der Förderverein alleine nicht stemmen können. Beim Glücksfest sind die Kinder ihrem Wunsch ein Stück näher gekommen. Sie verkauften ein Glücksbuch, das im Rahmen der Glückswoche in Wassenberg entstanden ist und in dem sie alle Glücksorte ihrer Schule aufgeführt haben. Gefunden haben sie diese in den Ferienspielen bei der Suche nach dem Glück.