Nach zuletzt 2019 finden in Wassenberg die Feiern wieder statt : Martinszüge im Stadtgebiet sind schon in Vorbereitung

Bunte Laternen werden wieder im Stadtgebiet Wassenberg zu sehen sein. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Wassenberg Nach der Corona-Zwangspause darf wieder gefeiert werden: Im Stadtgebiet Wassenberg finden ab dem 6. November insgesamt sechs Martinszüge statt.

Im vergangenen Jahr 2020 mussten die Kinder verzichten – überall fielen die Martinszüge aus. Die Corona-Pandemie bremste vor einem Jahr derart viel aus, so dass auch St. Martin eine Zwangspause einlegen musste.

Nun geht es aber wieder los, auch im Stadtgebiet Wassenberg ziehen die Züge durch die Stadt und die Außenorte. In der Hauptsache sind es die Löschgruppen der Feuerwehr der Stadt Wassenberg, die die Organisation und Durchführung der einzelnen Martinsfeste traditionell in die Hände nehmen.

Birgelen Das Dorf Birgelen macht den Auftakt: Am Samstag, 6. November, 17.30 Uhr, zieht der Zug durch den Ort. Treffpunkt und Startpunkt ist die Katholische Grundschule in Birgelen, Elsumer Weg. Die Organisation läuft über die Dorffreunde Birgelen.

Orsbeck Am Montag, 8. November, startet der Martinszug um 17.30 Uhr in Luchtenberg am Rurweg. Die Löschgruppe Orsbeck organisiert diesen Zug, der am Feuerwehr-Gerätehaus an der Luchtenberger Straße endet.

Ophoven Am Freitag, 12. November, zieht der Martinszug durch Ophoven. Der Zug, organisiert ebenfalls durch die Feuerwehr, hier die Löschgruppe Ophoven, beginnt um 17.30 Uhr an der Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt.

Myhl Die Löschgruppe Myhl lädt am Samstag, 13. November, alle Kinder ein, am Martinszug teilzunehmen. Los geht es um 17.30 Uhr am Gerätehaus der Myhler Löschgruppe, Schulstraße.

Effeld Ebenfalls am Samstag, 13. November, wird in Effeld das traditionelle Martinsfest gefeiert. Die Wehrleute der Löschgruppe Effeld beginnen um 17 Uhr mit dem Zug an der Herz-Jesu-Kirche an der Kreuzstraße.

Oberstadt Den Abschluss bildet der Zug in der Wassenberger Oberstadt am Freitag, 19. November. Der Zug beginnt um 17.30 Uhr und startet an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Gladbacher Straße/Am Stadtrain.

Lediglich in der Wassenberger Unterstadt findet auch in diesem Jahr kein Martinszug statt, teilt die Stadt Wassenberg mit. Für alle geplanten Martinszüge ist es nach wie vor noch möglich, Karten für die Martinsgaben zu erwerben. Die Ansprechpartner hat die Stadt Wassenberg gebündelt auf ihrer Homepage zusammengefasst.

Zudem freuen sich Organisatoren der Züge immer, wenn die Anwohner an den Zugstrecken ihre Häuser und Fenster mit brandsicheren Lichtern schmücken. Darum bitten sie je nach Möglichkeit auch in diesem Jahr wieder.