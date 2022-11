Weihnachtsflair in Orsbeck : Martinsmarkt lockt tausende Besucher auf die Budenmeile

Das Angebot an Kunsthandwerk mit weihnachtlichem Flair war groß beim Martinsmarkt in Orsbeck. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Orsbeck Die Dorfgemeinschaft hatte sich voll ins Zeug gelegt, um den Martinsmarkt auf die Beine zu stellen. Mit Erfolg: Das reichhaltige Angebot an Kunsthandwerk und Kulinarik war ein Publikumsmagnet.

Als hätten sie es gewusst, begannen die Orsbecker vor mehr als 1000 Jahren mit dem Bau ihrer Martini-Kirche und ihren Häusern drumherum, damit heute der Martinsmarkt im heimeligen Ambiente stattfinden kann. Sie gingen in die Tausende, die Menschen aller Altersstufen, die sich am Samstag auf den Budenstraßen in Sternform um die namensgebende Martinskirche verteilten. Wetterglück hatten die Veranstalter um Anke Douven und Nadine Linden mit Ortsvorsteher Franz-Josef Beckers gleich in doppelter Hinsicht – einmal weil es nicht wie am Vortag wie aus Kübeln regnete, zum anderen, weil bei knapp über null Grad sowohl Martins- wie auch Vorweihnachtsatmosphäre herrschte, untermalt mit Glühwein, Kakao, Kaffee sowie Bierlikör. Und mit viel Musik.

Nur wenige Eltern oder Großeltern waren ohne Kinder oder Enkel gekommen, gemeinsam schlenderte man vorbei an künstlerischen Angeboten mit weihnachtlichem Flair, Holzhandwerk mit Insektenhotels, Winterkleidung mit Wollschals und -handschuhen, handgemachten Weihnachtskarten und vielem, vielem mehr. Das ganze Zweitausend-Seelen-Dorf war Veranstalter und Gastgeber für die Besucher, die bei Weitem nicht nur aus Orsbeck kamen. Zusammenhalt ist in Krisenzeiten eine besondere Forderung in der Gesellschaft, in Orsbeck wird er besonders gepflegt, wie Ortsvorsteher Franz-Josef Beckers verkünden konnte: Die Stadt Wassenberg hatte zum Fest keinen Weihnachtsbaum mit Beleuchtung aufgestellt – die Martinus-Grundschule war sofort zur Stelle mit einem der Veranstaltung angemessenen Exemplar am Eingang zur Buden- und Veranstaltungsmeile.

Vor und auf der Treppe zum Kirchgarten traten am Nachmittag rote Stoffe in Erscheinung in Verbindung mit Steckenpferden – bei der Legende von St. Martin stieg der spätere Heilige vom hohen Ross in Form von Steckenpferden beim Kindergarten und der Grundschule, um den Bettler an seinem roten Mantel teilhaben zu lassen, sich selbst zu entwaffnen und den Dienst als römischer Soldat zu quittieren. Letzteres traf angesichts der aktuellen Situation bei vielen Besuchern auf Zustimmung.