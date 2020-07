Wassenberger Traditions-Restaurant : Ende Juli Aus für „Tante Lucie“

Das Haus im Wassenberger Wald hatte sich vom Waldgasthof zum modernen „Lucies Restaurant“ gewandelt. Die Küche war auch stets beim Wassenberger Schlemmermarkt vertreten. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Nach mehr als 150 Jahren und 33 Jahren in der Hand der Familie Limburg schließt „Tante Lucie“ in Wassenberg Ende Juli 2020. Das vom Waldgasthof zum modernen Restaurant umgebaute Haus war neben der Burg Wassenberg über Jahrzehnte erste Adresse in der Stadt.

Das Aus des 150 Jahre alten Traditionslokals im Wassenberger Wald hatte sich in der Stadt schon herumgesprochen. Am Freitag gaben Inhaberin Marianne Limburg und das Team von „Tante Lucie“ in den sozialen Medien bekannt: „Nun ist es offizell und wir verkünden schweren Herzens nach 33 Jahren (Eröffnung 1988 im Frühjahr) die Schließung unseres Restaurantbetriebs zum 31. Juli 2020.“ Alle abgesprochenen Veranstaltungen würden noch bis Ende September durchgeführt, wird zugesagt.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir auf außergewöhnlich schöne, aber auch anstrengende Tage, Monate und Jahre zurück“, hieß es in der Verlautbarung weiter. Marianne Limburg und ihr Team bedankten sich bei den Gästen für die Treue und „wir würden uns freuen, Sie ein letztes Mal in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen“.

Bei „Tante Lucie“ gaben sich zu Glanzzeiten Unternehmen, Parteien und Banken die Klinke in die Hand, wenn es galt, in festlichem Rahmen zum großen Essen einzuladen. Die Küche des Restaurants präsentierte sich beim Wassenberger Schlemmermarkt einem breiteren Publikum. Der 2009 verstorbene Mann der Inhaberin, Hans Theo Limburg, gehörte zu den Mitinitiatoren des Wassenberger Events, und er hatte auch die Schlemmer-Ente als Auszeichnung für Prominente angeregt.

Im Sommer bot die idyllisch im Grünen gelegene Terrasse mit Biergarten und Kinderspielplatz für bis zu 150 Personen Platz. Im Oktober 2019 wurde der Restaurantbetrieb zweigeteilt – das Hauptrestaurant auf der Empore, unten ein Brasserie-Angebot. Restaurant-Leiter Karsten Gärtner verwöhnte mit seiner Frau Tanja die Gäste kulinarisch.