Im Kreis Viersen angehalten : Wassenberger baut Unfälle wegen Müdigkeit

Die Polizei des Kreises Virsen konnte den Wassenberger stoppen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Kaldenkirchen/Wassenberg Die Polizei des Kreises Viersen hat es in dieser Woche mit einem Fall der kurioseren Art zu tun. Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr ist ein 50-jähriger aus Wassenberg mit seinem Auto in den Zaun einer Firma an der Straße „Am Panneschopp“ in Kaldenkirchen gefahren.

Zuvor hatte er bereits einen Poller am Straßenrand umgefahren. Der Wassenberger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, an Zaun und Poller entstand jeweils ein Sachschaden.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten erklärte er, er sei völlig übermüdet, weil er mehrere Tage nicht geschlafen habe, er sei aufgrund dessen am Steuer eingeschlafen und deshalb von der Straße abgekommen. Durchgeführte Tests auf Alkohol- und Drogenkonsum verliefen negativ. Im Verlauf der Unfallaufnahme räumte der Mann schließlich ein, er habe an diesem Mittwoch noch drei weitere Unfälle mit Sachschaden verursacht und anschließend jeweils die Unfallstelle verlassen, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Allerdings könne er sich auch nicht mehr erinnern, wo diese erwähnten Unfälle passiert seien. In allen Fällen sei ebenfalls seine Übermüdung der Auslöser dafür gewesen, dass er die Unfälle verursacht habe.

Unterwegs war der Mann aus Wassenberg mit einem grauen Opel Corsa E neueren Baujahrs. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, denen ein solcher Wagen im Laufe des Mittwochs im Kreis Viersen durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Möglicherweise hat jemand einen Unfall beobachtet? Oder hat jemand an seinem geparkten Fahrzeug am Mittwoch Schäden festgestellt, die durch ein graues Auto verursacht sein könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Nummer 02162/377-0 entgegen.

